Lautaro Martinez, uomo calciomercato del momento, si è distinto nelle ultime ore per aver fatto una donazione agli ospedali della sua città natale per fronteggiare il Coronavirus

Lautaro Martinez, la sua iniziativa contro il Coronavirus

Martinez è un uomo dalle mille risorse, in campo e fuori. Il mondo sta combattendo contro un virus invisibile e l’argentino prova in qualche modo ad aiutare la sua città Bahia Blanca. Lautaro ha donato a due ospedali della città diversi materiali medici per contrastare il Coronavirus: 3350 litri di alcol, 1000 paia di guanti, 3000 camici e 6000 cuffie per i medici. Un’operazione benefica per supportare chi sta lavorando in condizioni d’emergenza.

I ringraziamenti del primo cittadino e del procuratore

A pubblicizzare questa bella iniziativa non è stato il giocatore dell’Inter, bensì il sindaco di Bahia e l’agente del calciatore. Il sindaco Garay ha voluto ringraziare il calciatore: “Ringrazio Lautaro, la sua compagna e la tutta la sua famiglia. Abbiamo ricevuto una prima parte di aiuto per il personale medico, e sappiamo che è già pronto altro materiale sanitario per la città di Mendoza“. Non termina qui, dunque, la volontà di aiutare il suo popolo. Invece, l’agente Beto Yaque ha annunciato l’iniziativa sul proprio profilo Instagram: “Sono orgoglioso di raccontarvi che cos’ha fatto Lautaro” postando la foto con tutti i pacchi destinati agli ospedali. Questo è un gran bel gol Toro!