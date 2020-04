Mercato Juventus, De Ligt scontento e verso il Real Madrid: notizia dalla Spagna

Mercato Juventus: De Ligt al Real Madrid?

Mercato Juventus De Ligt | La Juventus continua a portare avanti diverse operazioni di mercato, e nonostante ci sia da lavorare da casa, Paratici non si sta fermando un attimo. L’estate potrebbe essere piena zeppa di novità, e sia in entrata che in uscita potrebbero succedere diverse cose. Intanto i banconeri vorrebbero blindare i proprio gioielli a discapito di tante voci che stanno circolando negli ultimi tempi.

Una di queste riguarda anche De Ligt, che stando a quanto riportato dal portale spagnolo ABC, pare sia scontento della sua avventura italiana. A questo punto entrerebbe in scena l’agente del centrale olandese, Mino Raiola, che potrebbe averlo proposto al Real Madrid. Una chance importante per i Blancos, vista soprattutto la situazione nel reparto difensivo: Sergio Ramos non è più giovanissimo, mentre Militao e Nacho sono in partenza. Soltanto voci per ora, ma che impauriscono non poco la Vecchia Signora.

News Juventus: De Ligt blindato, asse Real

De Ligt difficilmente lascerà la Juventus, anche perchè quelle circolate nelle ultime ore potrebbero essere soltanto voci. Il difensore ex Ajax ha comunque incominciato a dimostrare il suo valore nelle ultime gare disputate, e inoltre Sarri e dirigenza sono convinti della sua valenza in rosa. Intanto però, la Juventus potrebbe ugualmente fare affari con il Real, stavolta però per un altro giocatore. Leggete di chi si tratta.