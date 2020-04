Ultime Notizie: arrestata Iyanna Mayweather, è la figlia dell’ex puglie Floyd Mayweather

Iyanna Mayweather arresto tentato omicidio | Mentre l’America è in lotta con l’emergenza Coronavirus che aumenta ogni ora sempre di più, Floyd Mayweather, uno dei pugili più grandi degli ultimi anni, non se la passa poi così bene come potrebbe sembrare. Dopo la morte della ex moglie di circa un mese fa a cui era molto legato, arriva la notizia dell’arresto della figlia Iyanna Mayweather. Il tutto è avvenuto dopo una lite in casa dell’attuale fidanzato della giovane ragazza di soli 19 anni. Accuse gravi dove ora rischia grosso, ha accoltellato una ragazza.

Notizie: Iyanna Mayweather accoltella la rivale in amore

Secondo alcune fonti americane, Iyanna è stata arrestata nelle ultime con l’accusa di aggressione aggravata con arma mortale. La giovane ragazza di 19 anni, quando si sarebbe recata a casa del rapper NBA Youngboy, suo attuale fidanzato, si è resa conto che quest’ultimo fosse in compagnia di un’altra donna (la madre dei 5 figli del rapper). Dopo una lite in cucina, Iyanna Mayweather ha accoltellato la donna e la ‘rivale’ in amore. Lapattra Lashai Jacobs è la vittima, che è stata trovata dai soccorritori sul pavimento della cucina della casa del rapper americano. Le condizioni della vittima restano ignote ancora, nel frattempo Iyanna Mayweather si trova nel carcere di Houston. La notizia dell’arresto ha scosso l’ex pugile Floyd Mayweather che lo scorso mese ha detto addio a Josie Harris, ex moglie e madre di Iyanna, trovata morta in auto a Los Angeles.