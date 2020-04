Coronavirus, Serie A: rottura AIC e Lega Calcio. Non c’è solo il taglio stipendi tra i motivi

Coronavirus, Serie A: accordi lontani tra AIC e Lega Calcio. La situazione nel dettaglio

Coronavirus, Serie A | Sono giorni complessi per l’intero Paese, che sta combattendo contro il nemico invisibile del Covid-19. L’emergenza Coronavirus si riflette anche sul mondo dello sport e colpisce inevitabilmente anche la Serie A. Tra calciatori e le diverse società continuano i dialoghi legati al taglio degli stipendi, con la battaglia all’interno della Lega Calcio, con l’Associazione Italiana dei Calciatori, guidata da Damiano Tommasi, presidente dell’AIC. Stando a quel che rivelano i colleghi del Corriere della Sera, all’interno della propria edizione odierna, ci sarebbe una rottura tra le due parti e il motivo non riguarderebbe solo la questione stipendi.

Continuano le trattative tra AIC e Lega Serie A, con la questione stipendi che continua a tenere banco. L’idea delle società è al momento quella di continuare a sospendere i pagamenti, andando a stipendiare i propri tesserati solo per il mese di febbraio, saltando quelli di marzo e aprile. In caso di ripresa a maggio, i calciatori saranno stati privati di due mesi di ingaggio, ma ci sarà ovviamente da capire di più solo quando si arriverà in quel periodo. Ma non è solo questa l’unica nozione sulla quale si discute, perché l’AIC vuole delle garanzie per quando si ritornerà in campo. Oltre a chiedere la sospensione di un solo mese tra questi, tutte le attenzioni sono rivolte anche alla ripresa: c’è la volontà di ricevere delle garanzie sulle misure di sicurezza. L’AIC chiede tamponi ed esami del sangue, con controlli costanti sui calciatori, prima di riprendere ogni attività.