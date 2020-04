Calciomercato Roma, Pinamonti è la nuova/vecchia idea per il ruolo di vice-Dzeko

Calciomercato Roma – Pinamonti | La società giallorossa andrà a puntellare ancora la rosa quando sarà possibile, in attesa di scoprire gli scenari per la stagione da concludere. Lo farà sul mercato, trovando nuovi innesti. Tra questi, al centro delle discussioni, c’è sempre il reparto offensivo. Sì, perché si andrà avanti con Edin Dzeko, capitano e leader ormai della Roma, dopo l’addio di Alessandro Florenzi. Ha bisogno di un vice però il centravanti bosniaco e, nonostante i gol contro il Cagliari tra le ultime uscite della formazione giallorossa, Nikola Kalinic continua a non convincere in casa Roma. E’ per questo che, come rivelano i colleghi de Il Romanista, Gianluca Petrachi andrà dritto su Andrea Pinamonti.

News Roma, Perotti per convincere il Genoa a cedere Pinamonti: lo scambio è l’idea di Petrachi

Il potente procuratore di Andrea Pinamonti, Mino Raiola, vorrebbe portare il proprio assistito in una big, ed è per questo che potrebbe fare da tramite tra Genoa e Roma per il passaggio del suo calciatore, in Capitale. Il classe ’99 non ha fatto benissimo in rossoblu e sarà pronto a ripartire. Per convincere i grifoni a cedere, il club romanista proverà a mettere sul piatto il cartellino di Diego Perotti. Per il ‘Monito’ si tratterrebbe di un ritorno in Liguria, anche gradito, ma l’ostacolo sarebbe rappresentato dai 3 milioni di ingaggio che percepisce al club giallorosso.