Calciomercato Roma: Pedro nel mirino, derby con la Lazio

Calciomercato Roma: per Pedro sarà sfida alla Lazio

Calcio Mercato Roma Pedro | Il mercato di Serie A è sempre più attivo, nonostante lo stop inevitabile del campionato. Tutte le big si stanno attivando e stanno già pensando a come rinforzarsi in vista della prossima stagione. Anche la Roma non si sta facendo attendere, e il direttore sportivo Petrachi pare stia studiando diverse occasioni, tra cui scadenze di contratto e parametri zero. Tra i tanti giocatori che potrebbero essere presi a costo zero c’è anche Pedro, esterno spagnolo del Chelsea che andrà in scadenza a giugno.

La sua avventura in Inghilterra con ogni probabilità terminerà quest’anno, e la Roma vorrebbe portarlo nella Capitale. Trattativa non facile, anche perchè l’ex Barcellona è corteggiato anche da un altro club, e si da il caso che sia sempre italiano e romano: parliamo ovviamente della Lazio, che da giorni ha messo Pedro nel mirino. Insomma un vero e proprio duello, anzi un derby di mercato. A riportare la notizia Sport Mediaset.

Pedro: tra Lazio e Roma c’è un terzo incomodo

Lazio e Roma si daranno battaglia per Pedro, ma in questa sfida di mercato entrambe le squadre capitoline rischiano di restare beffate. Il motivo? Un’altra pretendente, che già sta muovendo i primi passi concreti.