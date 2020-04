Calcio mercato: Neymar, è sfida Real Madrid-Barcellona

Calciomercato Barcellona Neymar PSG Real Madrid | La prossima estate, nonostante la forte crisi economica che il mondo del calcio ha subito a causa del Coronavirus, potrebbe portare clamorosi colpi di scena. Tra i tanti c’è l’ipotesi di un ritorno al Barcellona di Neymar. Il classe 1992 è in scadenza nel 2022 con il PSG e vorrebbe tornare in Spagna. Su di lui ci sono sia il Barcellona, che il Real Madrid, che si vide scippato il calciatore nel 2013 quando dal Santos passò ai rivali del Barca. Ottimi i rapporti tra PSG e Real Madrid che potrebbero trovare una soluzione e far fuori dai giochi il Barcellona, che però sembra intenzionato a fare follie per riaverlo. Intanto, il calciatore brasiliano si rende protagonista di un bel gesto e dona quasi 1 milione di euro per l’emergenza Coronavirus.

Calciomercato: il PSG può chiudere con il Real Madrid per Neymar, il Barca pronto a follie

Il Barcellona, oltre ad Antoine Griezmann pensa di formulare anche altre maxi offerte al PSG per riportare Neymar in Catalogna. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il calciatore approderà in Spagna quest’estate o al massimo la prossima sicuramente. Il Barca mette sul piatto 130 milioni di euro più Dembele, Rakitic e Todibo. Il club catalano ha intenzione di chiudere il prima possibile a causa della concorrenza del Real Madrid, che dal canto suo ha allo stesso modo molti giocatori da poter inserire in una trattativa e con il PSG vanta ottimi rapporti di mercato, tanti gli affari negli ultimi anni coordinati dagli intermediari del calibro di Wagner Ribeiro e Pini Zahavi.