Calciomercato Napoli, Maksimovic verso il rinnovo | L’emergenza Coronavirus sta bloccando il calcio non solo in campo, anche fuori. I club hanno fermato anche le trattative per i rinnovi contrattuali che riprenderanno solo dopo la risoluzione del COVID-19. E’ il caso di Nikola Maksimovic, difensore del Napoli, che dovrà attendere la ripresa dei giochi per assicurare il suo futuro in maglia azzurra.

Calciomercato Napoli, Maksimovic: rinnovo dopo la pandemia

Con l’infortunio di Koulibaly è riuscito a stabilire la sua importanza con il Napoli. Ha trovato continuità di rendimento che hanno convinto prima Ancelotti, poi Gattuso e infine la dirigenza. Al momento ha il contratto in scadenza nel 2021 ma ben presto prolungherà il suo accordo con il Napoli. Nonostante il ritorno a pieno ritmo di Koulibaly dopo la pandemia e l’arrivo imminente di Amir Rrahmani, è pronto a giocarsi le sue carte per affiancare Kostas Manolas anche nella prossima stagione. Ha già un accordo di massima con il Napoli che sarà ripreso dopo la pandemia.

Notizie Napoli, Maksimovic rinnova fino al 2024

Stando a quanto riferisce Il Roma, Nikola Maksimovic ha stabilito la sua importanza con il Napoli ed è pronto a confermarla. Dopo le difficili stagioni inziali e il prestito in Russia, è tornato al San Paolo più carico che mai. Firmerà un contratto fino al 2024 non appena terminerà l’emergenza Coronavirus: Giuntoli incontrerà Fali Ramadani e concluderà l’accordo.