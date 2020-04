Calciomercato Napoli, Lozano e Allan: Ancelotti li vuole all’Everton

Calciomercato Napoli, Lozano e Allan finiscono nel mirino di Carlo Ancelotti

Calciomercato Napoli – Lozano e Allan | Non è stata la loro miglior stagione, in particolar modo per il messicano, arrivato in Italia con le più rosee aspettative. Potrebbe salutare anzitempo la Penisola e il golfo di Napoli ‘el Chucky‘, magari ritornando dal fautore del suo approdo in Serie A. Sì, perché Carlo Ancelotti – attualmente in forza all’Everton – resta un estimatore del calciatore, credendo fortemente nel suo talento. Altro perno vincente del suo Napoli, con il quale si è tolto alcune soddisfazioni in Champions League contro le potenze Paris Saint-Germain e Liverpool, è il brasiliano Allan. Stando a quel che rivelano i colleghi del Corriere dello Sport, entrambi i calciatori sarebbero stati messi nel mirino dell’Everton.

Notizie Napoli, Ancelotti tenta il colpo basso alla sua ex: pronto il doppio assalto verso due big azzurri

E’ riuscito a mettere in carreggiata l’Everton, riportandolo in alto dopo un inizio difficoltoso in Premier League. Discorso analogo per Gennaro Gattuso che, da quando è subentrato proprio a Carlo Ancelotti, ha riportato il Napoli in zona Europa. Ecco, è proprio l’allenatore calabrese che potrebbe vedere un assalto da parte del suo ex tecnico: Lozano e Allan finiscono nel mirino di Ancelotti. L’allenatore di Reggiolo avrebbe già svelato le proprie intenzioni alla società di Liverpool, ma il Napoli non vorrebbe svendere Lozano. Al contrario, l’idea sarebbe quella di rivalutarlo, per poi magari cederlo. Discorso uguale per Allan, sulla valutazione: nessuna offerta, non all’altezza, sarà accettata da Aurelio De Laurentiis.