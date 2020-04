Calciomercato Napoli: Jovic, prestito biennale. Fabian Ruiz al Real Madrid

Ultime Napoli: Jovic nel mirino, Fabian al Real Madrid

Calcio Mercato Napoli Jovic Real Madrid Fabian Ruiz | Il Napoli mette nel mirino per la prossima stagione Luka Jovic del Real Madrid. Il giovane attaccante classe 1997 non ha reso quanto si aspettavano i Blancos e sono pronti a lasciarlo partire. Il Napoli tra le pretendenti, visto che Milik quasi sicuramente sarà ceduto in estate, ma ci sono anche Chelsea e Tottenham. L’ostacolo per l’ex attaccante dell’Eintracht Francoforte resta l’alto ingaggio del calciatore intorno ai 10 milioni di euro a stagione. Il Napoli e il Real sono a lavoro per studiare una strategia per far si che l’affare si chiuda, è uno dei primi obiettivi di Cristiano Giuntoli. Intanto, continua il forte pressing del Real su Fabian Ruiz.

Calciomercato Napoli: Jovic con il prestito biennale

Il calciatore è arrivato a Madrid per una cifra di 60 milioni di euro, versata nelle casse dell’Eintracht Francoforte. Stagione con i Blancos difficile e feeling con l’ambiente sempre più complicato, come riporta La Gazzetta dello Sport non è mai scattata la scintilla. Intanto, il Napoli continua il suo pressing e lavora per studiare la strategia giusta. Pare che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli voglia chiudere con il Real Madrid per un prestito biennale più diritto di riscatto. Il Real ci pensa, considerando che nel mirino ha messo anche Fabian Ruiz da diverso tempo e che potrebbe rientrare nella trattativa.