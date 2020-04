Calciomercato Milan, Thiago Silva come Ibrahimovic: chiude la carriera in Italia?

Calciomercato Milan – Thiago Silva | Potrebbe prendere spunto dal suo ex compagno ai tempi di Milan e poi Paris Saint-Germain, ancora suo attuale club. Il difensore del club parigino potrebbe essere arrivato al capolinea della sua esperienza francese. Il motivo? L’età che avanza. Arrivato ormai ai 35 anni (36 il prossimo 22 settembre) potrebbe prendere la decisione di lasciare la società parigina. Tra gli obiettivi del suo futuro potrebbero aprirsi nuovi scenari: chiudere la carriera al Milano oppure al Fluminense. Nella mente di Thiago Silva alberga lo stesso pensiero di Zlatan Ibrahimovic: ritorno ‘a casa’ per concludere una meravigliosa carriera.

News Milan, Thiago Silva riflette sul futuro: il Milan gli aprirebbe la porta così come fatto con Ibrahimovic

Stando a quanto rivelano i colleghi di Tuttosport, l’entourage di Thiago Silva sarebbe già a lavoro per sistemare il futuro del brasiliano. Il calciatore gradirebbe il ritorno al Milan, affiancandosi così all’attuale capitano rossonero, Alessio Romagnoli. Un acquisto che andrebbe nuovamente contro la politica di mercato del club milanista, che potrebbe però prendere spunto da quanto fatto con Ibrahimovic: un acquisto a costo zero che possa dare manforte, in quanto ad esperienza e leadership, all’intero organico rossonero. Nozione che appare certa, è del non rinnovo con il Paris Saint-Germain da parte del difensore. E’ per questo che, l’idea del ritorno in Serie A, si fa sempre più concreta.