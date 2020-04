Calciomercato Milan, Icardi e Spalletti nel 2021: la possibile idea rossonera

Calciomercato Milan, Icardi spinge per il ritorno a Milano: i rossoneri non resteranno a guardare

Calciomercato Milan – Icardi | Potrebbe tornare a Milano, così come desiderava nell’ultima sessione estiva. Il suo forte legame con la capitale della Lombardia non è stato smarrito, il centravanti argentino ha nel mirino il rientro proprio nella città dove ha vissuto per 6 lunghi anni. Occhio però, perché il rientro non riguarda il ritorno dal prestito al Paris Saint-Germain. Anzi, all’Inter potrebbe concretamente mai tornarci, senza neanche riempire per poi svuotare l’armadietto di Appiano Gentile. Tra le sue idee potrebbe spuntare quella di casa Milan. Sì, perché il club rossonero, come riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, potrebbe decidere di andarlo a prelevare, mettendo lo sgambetto al club nerazzurro. E’ un’idea che, seppur complicatissima, resta concreta.

Notizie Milan, Icardi con Spalletti: la nuova idea del club rossonero

Come rivelano i colleghi della carta stampata, Mauro Icardi non vedrebbe il Paris Saint-Germain nel proprio futuro. La voglia incessante di tornare in Italia e possibilmente a Milano, dove far crescere i propri figli e per stare con la moglie-agente, Wanda Nara, è tra le sue priorità. Per questo, il Milan farà leva cercando di sborsare una cifra intorno ai 100 milioni di euro. E assieme a lui potrebbe spuntare un nome a sorpresa: Luciano Spalletti. Nonostante qualche difficoltà vissuta nei suoi ultimi mesi alla Pinetina, il miglior Icardi è venuto fuori nel 2018 e proprio con l’ex tecnico di Zenit e Roma. Potrebbero ritrovarsi assieme, mettendosi dall’altra parte di Milano, questa volta da avversari nerazzurri.