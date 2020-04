Calciomercato Juventus, Sancho: Paratici non molla, un club inglese si defila

Calciomercato Juventus, sogno Sancho: i bianconeri ci credono

Calciomercato Juventus – Sancho | Il club bianconero sogna un colpo di mercato, l’ennesimo dopo gli arrivi di Cristiano Ronaldo e De Ligt, in grande stile. E’ per questo che, per la prossima sessione, si punterà forte su Jadon Sancho. Il talento del Borussia Dortmund è l’oggetto di mercato delle diverse società europee e tra queste, c’è sicuramente quella di Andrea Agnelli. La valutazione di mercato è enorme, perché tocca i 100 milioni. Possibile pure che si scatenerà una vera e propria asta sul fuoriclasse inglese, con i club pronti all’assalto verso il giocatore.

Notizie Juventus, il Manchester United si defila: via una concorrente, Paratici tenterà l’assalto per il talento inglese

Stando a quello che hanno annunciato i colleghi del ‘The Sun’, la concorrenza sarebbe leggermente diminuita per Jadon Sancho. Sì, perché tra le tante squadre attive sul calciatore, sembra essersi defilata la società di Manchester. Lo United, senza ottenere la qualificazione in Champions League, difficilmente riuscirà a convincere il talento inglese, che vuole infatti giocare ancora la massima competizione Uefa per club. D’altro canto però, restano comunque attivissime Liverpool e Chelsea, pronte a garantirgli lo stipendio onerosissimo, che toccano i circa 10-12 milioni di euro. E non solo, anche altre società, tra le top in Europa, potrebbero offrirgli un ingaggio simile. E’ proprio tale cifra a preoccupare la società bianconera: la Juventus teme di dover combattere la concorrenza di club disposti a far follie per convincere Sancho.