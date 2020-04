Calciomercato Juventus, beffa Pogba: il francese vuole il Real

Calciomercato Juventus: Pogba resta un obiettivo, ma il francese vede solo il Real Madrid nel suo futuro

Calciomercato Juventus – Pogba | La società bianconera si prepara al colpaccio per il prossimo campionato. E’ sempre in cima alla lista dei desideri, il campione del Mondo, Paul Pogba. Sì, perché il ritorno del “polpo” Paul è tra i più graditi in casa Juventus, con Andrea Agnelli pronto a piazzare il colpo per il centrocampo di Maurizio Sarri. Il tecnico di Figline lo accoglierebbe a braccia aperte e tutti al club bianconero sarebbero disposti a ritrovare il giocatore francese. Ma occhio, perché se da una parte i tifosi juventini possono sorridere del possibile addio al Manchester United da parte di Pogba, dall’altra c’è la forte concorrenza delle top squadre europee, che mette a rischio il suo ritorno alla Continassa.

Ultime Juventus, concorrenza Pogba: il Real Madrid sembra l’indiziato numero uno per il futuro del francese

Stando a quel che rivelano i colleghi stranieri di OK Diario, Paul Pogba potrebbe vedere nel proprio futuro solo il Real Madrid. E’ questo il rischio che corre la società bianconera, la Juventus potrebbe dover fare i conti con le volontà dello stesso francese, che andrebbero tutte verso i Galacticos. L’idea di lavorare con Zinedine Zidane, che lo corteggia da ormai moltissimo, affascinerebbe il centrocampista. I colleghi spagnoli sono dunque convinti delle volontà di Paul Pogba, la Juventus si allontana tra le idee per il futuro, ma Fabio Paratici resterà comunque defilato. Fino a che sarà possibile, la Juventus farà il proprio tentativo.