Calciomercato Juve, Dybala rinnova: Paratici offre un maxi ingaggio

Calciomercato Juve: Dybala rinnova

Ultime Juventus Dybala rinnovo | Paulo Dybala e la sua fidanzata Oriana Sabatini non stanno passando un periodo di certo positivo. I due sono risultati positivi al test Covid 19 nelle ultime settimane. Alta ancora l’emergenza al Coronavirus e sia il calciatore della Juve che la sua compagna sono in attesa di risultate guariti. Intanto, il calciatore non vede l’ora di poter tornare ad allenarsi, dato che al momento fa fatica a causa del virus. La scorsa estate il calciatore sembrava pronto a lasciare la maglia bianconera con l’arrivo di Sarri, ma ora le cose potrebbero essere cambiate. Si lavora al rinnovo di contratto con adeguamento dell’ingaggio, il suo agente Jorge Antun chiede la cifra che percepisce De Ligt, ovvero circa 12 milioni di euro a stagione. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2022.

Notizie Juventus: l’accordo per il rinnovo di Dybala

Dopo un anno nel buio con Allegri e la cessione sfumata in estate, Paulo in questa si è resto protagonista con 13 gol e 12 assist nonostante i continui cambi di Sarri tra lui, Costa e Higuain. Intanto, secondo calciomercato.com, pare che la Juventus e Paulo Dybala siano vicinissimo al rinnovo. Il prolungamento di contratto verrà firmato non appena terminerà l’emergenze Coronavirus con le parti che sono davvero vicinissime. La Juventus ha offerto 10 milioni di euro al calciatore, mentre la sua richiesta era fissata intorno ai 12 mln. L’accordo ora è ad un passo.