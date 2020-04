Federico Chiesa è da tempo accostato all’Inter, che avrebbe intenzione di proporre uno scambio alla Fiorentina con un pezzo pregiato nella trattativa.

Calciomercato Inter: scambio Nainggolan – Chiesa e la Fiorentina può accettare

Antonio Conte vuole rinforzare l’attacco, dato che difficilmente riuscirà a trattenere Lautaro per un altro anno a Milano, e in cima alla lista della prossima sessione di mercato c’è Chiesa. L’attaccante viola è valutato più di 50 milioni e l’Inter vorrebbe arrivare all’acquisto del calciatore spendendo meno, ma offrendo diverse pedine di scambio. La trattativa, secondo Sportmediaset, consiste nel offrire l’intero cartellino di Dalbert, Nainggolan (attualmente in prestito al Cagliari) più 20 milioni alla Fiorentina in cambio di Chiesa. L’offerta potrebbe essere allettante per la società toscana, che però vorrebbe più soldi.

Chiesa non rinnova ancora, approdo all’Inter possibile

Il presidente Commisso quest’estate è riuscito a trattenere Chiesa per almeno un’altra stagione, ma vorrebbe intavolare un accordo per estendere il contratto del giocatore. Attualmente, Federico è legato alla Fiorentina fino al 2022 e per ora non ha trovato nessun accordo con la società su un prolungamento. Evidentemente, a Chiesa farebbe piacere questo scambio proposto dall’Inter, così da riuscire ad arrivare in un club con ambizioni più importanti e soprattutto per riuscire a giocare la Champions League. Il giocatore è seguito attentamente anche dalla Juventus, infatti c’è il rischio che si arrivi ad un’asta.