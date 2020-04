Calciomercato Inter, Kumbulla è l’obiettivo numero uno: i dettagli

Calciomercato Inter, Kumbulla verso i nerazzurri: il piano di Marotta

Calciomercato Inter – Kumbulla | Il club nerazzurro progetta il proprio futuro, con un bel tesoretto da poter stanziare. In questo momento di caos totale legato al proseguimento della stagione, l’Inter va a pianificare il proprio domani, con le idee di mercato sempre al centro dei vertici nerazzurri, che si tengono a contatto attraverso le conference call. Al centro di queste idee, c’è sicuramente il difensore dell’Hellas Verona, Marash Kumbulla. Il giovane difensore degli scaligeri rappresenta l’obiettivo numero uno per il reparto difensivo.

Stando a quel che rivelano i colleghi del Corriere dello Sport, in cima alla lista per il calciomercato, c’è Marash Kumbulla. Il giovane difensore potrebbe approdare all’Inter nella prossima stagione, ma è evidente che non manca la forte concorrenza. In Italia c’è il Napoli, mentre all’estero ci sono diversi club di Premier League pronti a far follie per il giovane calciatore. E’ per questo che l’amministratore delegato Giuseppe Marotta, proverà ad anticipare le altre, mettendo sul piatto un’offerta che prevede 20 milioni più il cartellino di due giocatori: si tratta dei giovani Salcedo e Dimarco. Sullo sfondo resta comunque l’idea Vertonghen, calciatore che approderebbe in Serie A e all’Inter, a costo zero. Un’affare alla Marotta, pronto a piazzare addirittura il doppio colpo.