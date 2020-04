Willian ha un contratto in scadenza questo giugno con il Chelsea, ma ha fatto sapere che entrambe le parti non hanno intenzione di rinnovare, dunque potrà scegliere la sua destinazione liberamente.

Mercato Juventus, Willian sarà svincolato: “Ho chiuso con il Chelsea”

Il centrocampista brasiliano è corteggiato da tutti i top club, dal Bayern Monaco al Barcellona. E naturalmente anche la Juve si è fatta avanti, soprattutto perché Sarri lo ha già allenato nella sua breve esperienza londinese, con il quale ha conquistato l’Europa League. Willian ha rilasciato, in una recente intervista al programma brasiliano Expediente Futebol, alcune dichiarazioni importanti sul suo futuro: “Tutti sono a conoscenza che il mio contratto con il Chelsea scadrà tra qualche mese. Il rinnovo è difficile perché la società vuole aggiungere altri due anni, e io ne voglio tre. Dunque non c’è più stata una negoziazione, con il club ho chiuso“.

Juve, la chiave per arrivare a Willian è Sarri

Il brasiliano ha gran rispetto per Sarri e questo potrebbe favorire l’operazione della Juventus. Con l’allenatore toscano è stato un titolare inamovibile e ha fornito parecchi assist ai suoi compagni. Anche in questa stagione sta confermando grandi numeri, pure sotto il profilo delle marcature. Se Willian dovesse terminare la stagione senza firmare nessun rinnovo, avrebbe solo l’imbarazzo della scelta per il suo futuro e potrà andare in una squadra adeguata alle sue caratteristiche.