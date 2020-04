In Lombardia si dovrà andare in giro indossando la mascherina o comunque con una protezione su naso e bocca, in arrivo l’ordinanza.

Lombardia, la nuova ordinanza sulle mascherine

S’inaspriscono le misure per il contenimento dell’epidemia sul suolo lombardo. Il governatore Fontana ha firmato una nuova ordinanza che entrerà in vigore da domani. Le persone che circoleranno in strada dovranno obbligatoriamente indossare le mascherine che coprono naso e bocca. Gli esercizi commerciali al dettaglio già autorizzati (di alimentari e di prima necessità) hanno l’obbligo di fornire i propri clienti di guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani. La validità dell’ordinanza è da intendersi fino al 13 aprile: nel testo, sono confermate le disposizioni di chiusura delle attività commerciali ritenute non essenziali. A domicilio sarà invece possibile consegnare piante e fiori.

Coronavirus, pazienti in terapia intensiva in calo. Arcuri: “Guai a pensare di aver vinto”

Dopo quasi un mese dall’inizio della quarantena, si cominciano a intravedere dei piccoli risultati. Il numero delle persone in terapia intensiva positive al Covid-19 è in calo. Rispetto a ieri, ci sono 74 persone in meno ricoverate in gravi condizioni. Questi dati incoraggianti fanno ben sperare, e il viceministro della salute Sileri ha cominciato a parlare del futuro: “Data di inizio ripresa solo dopo Pasqua se calano i contagi. Ci sarà la fase di convivenza con il virus e continueremo con il distanziamento sociale fino ad un vaccino“. Il commissario per l’emergenza Arcuri frena gli entusiasmi: “Non dobbiamo pensare che stiamo vincendo, non è possibile tornare a normalizzare i comportamenti, è ancora troppo presto“.

Aumentati posti letto in terapia intensiva per Coronavirus

Il commissario per l’emergenza Arcuri ha annunciato che ci saranno nuovi posti letto in terapia intensiva: “Ora sono 9.284 e cioè il 79% in più“. Poi ha aggiunto: “Abbiamo cominciato l’approvvigionamento di tamponi e test sierologici per le regioni, così possono assistere meglio i pazienti“.