Ultime Juventus, Materazzi all’attacco: “Li odio”

Il difensore ex Inter Marco Materazzi, nonostante siano passati anni da quando calcava i campi da gioco, ha ancora un sentimento profondo, sportivamente parlando, di odio nei confronti della Juve.

Notizie Juventus, Materazzi non dimentica

Una vita segnata dall’antagonismo ai colori bianconeri. Quel giorno non era in campo a Perugia, quando la Vecchia Signora perse uno scudetto sotto una pioggia torrenziale, ma evidentemente gioì di un successo insperato, che diede il titolo alla Lazio (segnò Calori, 1-0 il risultato finale). Proprio sul campo dei biancocelesti invece, 2 anni dopo, la tragedia, quel 5 maggio 2002 che è rimasto nell’immaginario collettivo come sinonimo di disfatta beffarda.

Si parla di questo con Marco Materazzi, in diretta Instagram assieme all’amico Sebastian Frey: “Vorrei rigiocare quella partita. Gresko era sorpreso della rabbia dei tifosi, Di Biagio lo guardò male, ma lui disse che per lui era la terza o quarta beffa simile. Quanto odio la Juve sportivamente parlando? Tantissimo“.

Materazzi tra l’Inter e l’Italia

Ma il difensore è stato anche un campione del mondo: “In quella finale la Francia andava a 600, l’ultimo pallone al 120° lo giocai io e lo lanciai più lontano possibile, volevo i rigori“.

Si parla chiaramente anche delle vittorie con l’Inter: “Eravamo già forti il primo anno di Mourinho, poi arrivarono Milito, Lucio, Thiago Motta ed Eto’o. Gli promisi la Champions se fosse venuto, lo ringrazierò sempre. Il più forte? Ronaldo, per fortuna ci ho giocato contro solo quando venne al Milan. Balotelli va strigliato ma è un bambinone, un buono. Al primo allenamento con l’Inter provò a farmi un tunnel, io e Cordoba gli facemmo capire l’antifona“.