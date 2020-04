Serie A: tamponi a tutti, poi si torna in campo

Serie A: tamponi a tutti i calciatori

Ultime Serie A: ritorno in campo? Prima servirà controllare tutti, ma proprio tutti. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, per tornare in campo e riprendere la Serie A c’è solo una strada da poter percorrere.

Servirà procedere con tutte le precauzioni del caso. Per tutti gli atleti che torneranno a fare attività agonistica sarà necessario sottoporsi al test del tampone.

Cominceranno quelli già positivi al Coronavirus, che dovranno ripeterli. Per gli atleti positivi c’è il forte rischio di effetti collaterali alla ripresa delle attività, sopratutto al cuore, da scongiurare con controlli medici approfonditi. Per questo potrebbe anche essere prevista una nuova visita di idoneità.

Ultime Serie A: quando la ripresa?

La notizia, ovviamente, allunga ulteriormente i tempi per un ritorno in campo. Impossibile ipotizzare che i calciatori comincino a giocare tra un mese, ai primi di maggio. Entro quella data, al massimo, potrebbero ricominciare gli allenamenti. Ma ci saranno regioni ancora colpite dall’effetto e, si spera, alcune invece ormai “guarite”. Per questo sara altamente complicato ricominciare a scendere in campo. Più probabile, ma non certo, che invece si torni a giocare a giugno nonostante il caldo. Ma le difficoltà, in ogni caso, sarebbero enormi.