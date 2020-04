Oroscopo di domani 5 aprile: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questa domenica.

Oroscopo Paolo Fox 5 aprile 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Un periodo un po complicato per te, nonostante la quarantena ti senti un po stressato. Goditi la domenica e pensa a rilassarti un po, le cose miglioreranno con l’inizio della prossima settimana.

Toro. Sentimenti in contrasto, fate chiarezza con voi stessi. Periodo di recupero per il lavoro, evita le scelte complicate: la troppa fretta nelle scelte, potrebbe causarti dei passi falsi.

Gemelli. Perdi le staffe e noti che qualcuno è un po’ impreciso. Non siete così attenti all’orologio e al dettaglio per poter risentire di qualche provocazione.

Cancro. Incontri molto promettenti se siete predisposti. Fate particolare attenzione alle finanze, il periodo è un po’ complicato.

Leone. L’amore vi regala una ventata d’aria fresca. Cominciate a scorgere un po’ di luce e di sereno. Pochi problemi economici, occhio alle spese.

Vergine. Fine settimana più tranquillo, vorrei che tu dessi più valore alla vita sentimentale. Per natura sei spinto a programmare. Hai bisogno di riferimenti di livello emotivo. Evita conflitti con persone diverse da te.

Oroscopo Paolo Fox 5 aprile 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Vivere sempre allo stesso modo non ti piace. Saltate alcune certezze importanti. Sei confuso in amore e per il lavoro. Accordo tra lavoro o contratto in arrivo. La giornata può fornire nuove idee.

Scorpione. Il cielo comunica che ci sarà molta apertura nelle relazioni, portando molta positività nelle tue giornate. Se ci sono rivalità all’interno delle coppie già formate, vi consiglio di smorzare però le tensioni.

Sagittario. Incontro positivi in questi giorni. Anche per l’amore. Qualche coppia si è lasciata o ha vissuto una crisi. Nuovi programmi o progetti.

Capricorno. Cercate di evitare le discussioni in famiglia. Sul lavoro impegnatevi, sì, ma con ritmi un po’ rallentati domani, e vedrete che questa tensione se ne andrà. Tutta colpa della luna.

Acquario. Fine settimana che potrebbe portare più tranquillità per vicende d’amore e di lavoro. Attenzione agli ex che rompono le scatole. Devi fare una scelta d’amore.

Pesci. Periodo di stanchezza e nervosismo è passato. Incontri importanti, le stelle indicano il periodo migliore, sta a noi sfruttare il periodo. Decidi la strada giusta.