Roma, Pellegrini: “Sorpreso da quello che è accaduto in altri club, noi a casa per rispetto”

Notizie Roma: le parole di Pellegrini sulla quarantena

Notizie Roma Pellegrini | L’emergenza Coronavirus ha influito tantissimo sul mondo del calcio, e ovviamente sulla vita di tutti i giorni. Il campionato di Serie A è attualmente fermo, e prevedere una data di ripresa è quasi impossibile, almeno per ora. La quarantena continua, ma nonostante questo molti giocatori stranieri sono riusciti a tornare in patria, scatenando però qualche polemica tra addetti ai lavori e non. A dire la sua sulla questione c ha pensato anche Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma. Queste le sue parole rilasciate a Il Tempo:

“Sono rimasto particolarmente sorpreso da quello che è accaduto in altri club. Per quanto riguarda noi, ne abbiamo parlato con i compagni tramite una video-chiamata di gruppo e tutti si sono messi a disposizione per fare quello che la società ci ha chiesto, cioè di rimanere a casa senza fare grossi spostamenti. Sono felice di aver adottato questa scelta, anche perchè lo trovo rispettoso per la gente rinchiusa in casa e per il club stesso”

Coronavirus: contagi, previsti altri test

Intanto, mentre qualche giocatore pensa a tornare in patria, i contagi in Italia continuano ad essere una vera spina nel fianco. Anche chi è già stato positivo è ancora a rischio, previsti altri tamponi. Ecco l’annuncio di Castellacci.