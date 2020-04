Notizie Inter: Brozovic rinnova, cifre e dettagli

Ultime Inter, Brozovic pronto a firmare il rinnovo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro si è assicurata la firma del calciatore croato sul prolungamento del contratto.

La società sapeva che Brozovic ha un contratto in scadenza nel 2022 e che questo andava rivisto.

Al netto dei 3,5 milioni che guadagna attualmente e che l’Inter è disposta a ritoccare fino ai 4, l’obiettivo vero dei nerazzurri è cancellare la clausola rescissoria da 60 milioni che può ingolosire altri club. Ecco perché l’idea, alla fine di questa stagione, è quella di arrivare a un nuovo contratto per il croato, con scadenza 2024 e senza clausola. Per ora le parti sono in linea ma la firma non è ancora arrivata.

Ultime Inter: tutto ruota intorno al croato

Il mediano sarà il perno della squadra di Antonio Conte che studia diverse rinforzi. Due in difesa dove serve un mancino in grado di dar fiato a Bastoni, ed un destro che prenda il posto di Godin. Vertonghen e Kumbulla sono i primi nomi, occhio anche a Izzo. Sulle corsie a sinistra i nerazzurri hanno un buco. L’idea è quelal di prendere Marcos Alonso dal Chelsea. Poi servirà un incursore alla Vidal ma il nome giusto è Tolisso. In attacco arriverà Giroud ed un altro colpo in caso di cessione di Lautaro Martinez.