Fiorentina, Commisso: “Amiamo Chiesa, voglio tenerlo a Firenze”

Notizie Fiorentina: Commisso sul futuro di Chiesa

Notizie Fiorentina Commisso | Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo, e nel corso di queste settimane sono state tante le operazioni di mercato, o quanto meno sondaggi. Anche la Fiorentina si sta attivando parecchio, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. Se da una parte la squadra viola vorrebbe andare a rinforzarsi in diversi reparti, dall’altra parte l’intenzione di Commisso sarebbe quella di andare a blindare qualche gioiello. Lo stesso patron ha parlato ai microfoni ESPN proprio del futuro del giovane attaccante:

“Vorrei rendere la Fiorentina una squadra in cui tutti i giocatori vorrebbero andare. Chiesa lo amiamo, sia noi che i tifosi. Quando sono arrivato a Firenze lo scorso anno feci una promessa, e vorrei mantenerla. Spero che le sue intenzioni siano le stesse nostre, ovvero di tenercelo stretto. Voglio tenerlo, così come voglio tenere gli altri giovani prospetti come Dragowski e Vlahovic”.

News Fiorentina: Chiesa, ancora avance da Juventus e Inter

Il futuro di Chiesa è in bilico, e sebbene la Fiorentina voglia tenerlo anche per la prossima stagione, le avance di Juventus e Inter verso l’attaccante continuano a non cessare. Le due big vorrebbero sferrare l’attacco decisivo in estate, e si prospetta un vero e proprio derby.