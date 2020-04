Roma, Pastore contro la ripresa del campionato: “Non rischio la salute”

Javier Pastore, centrocampista della Roma, ha espresso il suo parere sulla possibile ripresa del campionato e non sembra particolarmente entusiasta.

Pastore: “Quando tutto sarà finito,non torneremo a fare le cose di prima”

In questo periodo di pausa, i calciatori si stanno allenando da soli nelle proprie case per essere pronti all’eventuale rientro. Ma non tutti sono entusiasti della ripresa del campionato, come Pastore. Il centrocampista della Roma ha rilasciato un’intervista alla radio argentina Showsport La Red, nella quale ha spiegato il suo punto di vista: “Non è stato deciso ancora nulla, e molto probabilmente resteremo fermi così per altre due settimane. Per me il calcio è tutto, ma non rischio la salute per giocare“.

Pastore dunque si è schierato apertamente tra quelli che preferirebbero la sospensione della Serie A: “Anche quando potremo tornare a uscire di casa non sarà più come prima. Sicuramente se si ritornasse a giocare, si farà a porte chiuse. Ma in Cina dopo 3 mesi di quarantena ancora non sono tornati a giocare“.

Pastore, il taglio stipendi e il suo futuro in Argentina

L’argentino capisce che per i club è importante ritornare in campo, soprattutto per una questione economica, e accetta apertamente la scelta di ridurre gli stipendi ai calciatori in questo momento di inattività: “Secondo me è normale che la Roma non ci paghi in questo periodo. Noi giocatori siamo in contatto con i dirigenti della società e l’Associazione calciatori, per sapere l’evoluzione sul problema del taglio stipendi“. Infine, Pastore conclude con un pensiero sul suo futuro: “Onorerò la maglia fino alla fine del contratto con la Roma (scadenza nel 2022, ndr), poi mi piacerebbe tornare in Argentina, al Talleres, dove sono cresciuto. Lì voglio ritirarmi“.