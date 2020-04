Vlahovic è stato il primo giocatore della Fiorentina a risultare positivo al Coronavirus. L’attaccante ora è sereno e ha risposto alle domande dei suoi tifosi sui social in merito alla sua salute e alla quarantena che sta trascorrendo.

Vlahovic rassicura dopo la paura Coronavirus: “Sto bene, non vedo l’ora di tornare in campo”

L’attaccante viola è una piacevole sorpresa per la squadra di Iachini. Quest’anno è a quota 6 reti, di cui la più bella sicuramente quella contro l’Inter a Firenze, sull’ultimo contropiede della partita. Ha acquistato anche un posto fisso in campo, non sempre titolare, ma una delle prime scelte su cui affidarsi. Dusan Vlahovic ha risposto sui social ad alcune domande dei suoi tifosi che volevano sapere come ha reagito al Coronavirus, ecco quanto riportato da gianlucadimarzio.com: “Cari tifosi sto bene, non vedo l’ora di riabbracciarvi e di vedervi allo stadio. Mi sto allenando in vista di una possibile ripresa del campionato. Voglio dire di avere coraggio e rassicurare chi sta lottando contro il virus“.

Vlahovic, la campagna contro il Covid-19 e il suo idolo Zlatan

Vlahovic ha anche parlato delle campagne di beneficenza che sta portando avanti la società: “Dobbiamo sostenere l’iniziativa portata avanti dal presidente Commisso e i dirigenti contro il Coronavirus“. Poi i tifosi hanno chiesto quali sono i calciatori serbi più forti e lui ha risposto: “Ce ne sono tanti, per esempio Kolarov, Tadic, Vidic, Matic. Il mio giocatore preferito è Zlatan Ibrahimovic“. I due hanno giocato un match particolarmente discusso per la rete annullata ad Ibra, un paio di settimane prima di decretare lo stop delle attività sportive.