Ultime Milan, torna di moda Luciano Spalletti

Notizie Milan: Spalletti ancora in pole per la panchina? Come riportato dal Corriere dello Sport, i rossoneri sarebbero pronti a prendere Luciano Spalletti per la prossima stagione.

In questo momento c’è grande incertezza sul futuro della panchina del Milan. Pioli piace alla società ma non entusiasma, Rangnick non ha ancora sciolto le riserve. Per questo motivo l’ex allenatore di Inter e Roma potrebbe presto accomodarsi in panchina.

Il suo nome è stato spesso accostato al Milan anche in passato, dopo l’addio di Allegri. Anche la scorsa estate si era parlato di un suo arrivo dopo l’addio forzato di Gattuso così come in autunno dopo l’esonero di Giampaolo. In entrambe le occasioni, però, l’ex-Roma non ha raggiunto l’accordo con l’Inter che l’aveva esonerato, dopo 2 anni di contratto.

Ultime Milan: Spalletti pronto?

Il tecnico toscano sarebbe perfetto per provare a tornare in Champions League. Un traguardo che Spalletti ha raggiunto in ben 11 occasioni dal 2004-2005. In 5 stagioni alla Roma, per 4 volte con lo Zenit San Pietroburgo e, appunto, valorizzando per due volte di fila l’Inter appena acquistata dal Gruppo Suning. Il Fondo Elliott ci crede, Gazidis ha ottenuto carta bianca. Spalletti ha esperienza e conosce benissimo il calcio italiano, inoltre il suo senso di rivalsa nei confronti dell’Inter potrebbe fare la differenza nonostante una rosa giovane come quella che ha in mente il club.