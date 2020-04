Tweet on Twitter

Share on Facebook

Mercato Genoa, Perin: “Restare? Ci sarà tempo per discutere”

Notizie Genoa | Mattia Perin, portiere del Genoa, ha parlato nel corso di un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport:

Ultime Genoa, parla Perin

Ritorno?

«Sono cambiato, dalla Juve ho imparato tanto. Ho capito cosa vuol dire lavorare duramente per ottenere sempre la vittoria. Tuttavia il Genoa ed io meritavamo di stare ancora insieme. Sapevo dopo l’addio che prima o poi sarei tornato, ci lega una storia speciale. Sono cresciuto qui, la mia prima figlia Vittoria è nata a Genova, e ora è in arrivo un secondo bambino. Nel Genoa ho esordito da professionista guadagnando la Nazionale. Serviva aiuto e dopo aver parlato con Preziosi non ci ho pensato su due volte».

Uomo spogliatoio?

«Credo di esserlo sempre stato, ho sempre messo il gruppo davanti a me. Lo sono in modo più maturo e ora è un Perin più importante».

Stipendi?

«Mi dispiace leggere che la nostra categoria non abbia la percezione di quello che accade. Ce l’abbiamo eccome. Siamo sensibili e consapevoli di quello che accade. È sbagliato vederci distanti dalle persone comuni».

Momento chiave?

«Prima della gara con la Fiorentina il mister ci ha radunati tenendo un discorso ala squadra. Solo noi e lui. Alla fine ho visto che i miei compagni avevano cambiato occhi. Trasmettevano energia positiva. Ho rivisto ancora quegli sguardi e sono arrivati buone prestazioni».