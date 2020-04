Lutto nel mondo del calcio: muore Ezio Vendrame, il Best italiano

Ezio Vendrame era una delle icone del calcio in Italia durante gli anni ’70: universalmente riconosciuto come uno dei più grandi talenti inespressi della storia, ha vestito e incantato con le maglie di Vicenza e Napoli.

La Serie A dice addio ad Ezio Vendrame

La sua folta chioma ed il carattere anticonformista l’hanno fatto paragonare a George Best, ala del Manchester United famoso per le sue imprese dentro e fuori dal campo, così come per qualche aforisma passato alla storia. Chi invece non era esterofilo, a quei tempi aveva Ezio Vendrame. Come riferito dall’Ansa, ci ha lasciato questa mattina, all’età di 72 anni al termine di una lunga battaglia contro il tumore. Al termine della sua carriera da calciatore (inizi anni ’80), aveva intrapreso una carriera da allenatore di squadre giovanili, terminata all’alba del nuovo millennio. Nel frattempo, era diventato anche un apprezzato scrittore, autore di opere sul calcio e sulla vita. Negli ultimi tempi però, aveva diminuito le sue uscite in pubblico: “Se devo parlare con degli imbecilli, preferisco morire da solo“.

IN AGGIORNAMENTO