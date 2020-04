Coronavirus, Neymar dona 900.000 euro per contrastare la pandemia

Coronavirus: Neymar e la sua donazione

Coronavirus Neymar | L’emergenza Coronavirus ha stravolto un po tutti i piani, e adesso in parecchie nazioni la pandemia sta incominciando a far paura. Le ricerche vanno avanti, e intanto in Italia la quarantena continua, così come in tanti altri stati del mondo. Il calcio ha subito un impatto molto grande, e tantissimi addetti ai lavori sono scesi in campo per dare una mano a modo loro: diverse donazioni e gesti che in questo momento non possono che fare la differenza.

A scendere in campo per la lotta al Covid-19 è stato anche Neymar, il quale in forma anonima, ha donato ben 900.000 euro suddivisi tra UNICEF e fondo di solidarietà aperto in Brasile. Un gesto fantastico, e che conferma ancora una volta la straordinaria valenza del campione. il brasiliano, che in questi giorni aveva fatto parlare di se, adesso ha voluto mandare un segnale fortissimo a tutti. Questa la notizia riportata da Sport Mediaset.

Coronavirus: continuano i contagi, il calcio si ferma

I contagi continuano ad aumentare, e nonostante un lieve calo, la situazione sembra non essere ancora superata. Il calcio è costretto a fermarsi fino a data da definire, e intanto ci sono paesi che hanno già adottato dei drastici metodi. E’ successo in Belgio, questo quanto riportato dalla nostra redazione.