Sta per terminare l’attesa delle parole di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, che da qui a pochi minuti annuncerà i dati rispetto all’emergenza covid-19 per quanto riguarda il suolo italiano.

Il bollettino della Protezione Civile

Come ogni giorni i dati sono comunicati in conferenza stampa. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 124.632 (4805 nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano stati 4585). I tamponi fatti oggi sono stati 37.375, un numero più o meno stabile rispetto a ieri (38.617). Siamo ancora nel picco. I pazienti in terapia intensiva sono 3994: un dato importante, visto che sono diminuiti di 74 unità. Questo consente ai nostri ospedali di respirare, è la prima volta che diminuiscono da quando è cominciata l’epidemia. Oggi si registrano 681 nuovi deceduti, in diminuzione rispetto al 26 marzo, quando furono 969. I guariti in più rispetto a ieri sono 1238. Rispetto a ieri quindi, tranne che il calo nelle terapie intensive, siamo ancora in una situazione stazionaria.

Questo il commento del prof. Locatelli: “Oggi è scomparso un servitore della patria come Giorgio Guastamacchia, questa emergenza ha fatto risaltare figure come la sua che tanto si adoperano per la salute dei cittadini. Richiamo tutti all’importanza di rispettare le norme di distanziamento sociale, è strada più efficace. Anche il sindaco di Milano ha attirato l’attenzione sull’incremento del numero degli spostamenti“.