Coronavirus, Burioni: “Calcio? Impensabile giocare, anche solo con i calciatori in campo”

Ultime coronavirus | Il Dottor Burioni, esperto virologo, ha parlato della Pandemia e del possibile ritorno in campo nel corso di un’intervista concessa a Tuttosport:

Le parole di Burioni

«Devo essere sincero. Già da molte settimane non seguo più il calcio. Io sono tifoso della Lazio, lo sapete. Ma l’arrivo della minaccia mi ha fatto lavorare. Tra l’altro la Lazio aveva anche giocato bene e vinto (3 a 2 al Genoa e 2 a 0 al Bologna a fine febbraio; ndr). Non sto più seguendo quello che succede. E lo dico io per primo a me stesso, che per l’appunto sono un grande appassionato e la mia squadra si stava giocando lo Scudetto».

Ritorno in campo?

«Purtroppo mi trovo in grande difficoltà a fare una previsione. Io penso che in questo momento sia indispensabile aspettare anche per il calcio. Prima, dovremo vedere cosa accadrà quando ricominceremo a uscire di casa. Non sappiamo cosa succederà con l’estate. Temo però che fino a quando non avremo qualcosa di risolutivo contro questo virus sarà molto difficile tornare allo stadio con tante persone: tutte insieme, tutte vicine, che si abbracciano quando la loro squadra segna. Temo che per un po’ di tempo dovremo vivere questa nostra bellissima passione in maniera diversa. Servirà sacrificio».

Porte chiuse?

«Ma io credo che sia veramente prematuro parlarne. Siamo ancora soltanto all’inizio della fine dell’incubo. Servono almeno due settimane per capire. Perché in questo momento è davvero impensabile poter giocare una partita: non solo per il pubblico, ma anche pensando a rimettere assieme i calciatori. Aspettiamo ancora qualche settimana e poi magari capiremo se ci sarà sicurezza. Perché in questo momento la priorità deve essere quella della salute».

Donazioni?