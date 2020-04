Calciomercato Napoli, Koulibaly e Fabian Ruiz valgono un tesoro | Il calciomercato cambierà sensibilmente quando il mondo del calcio tornerà alla normalità. Le casse societarie stanno vivendo momenti di disagio dovuti all’emergenza Coronavirus e pian piano stanno cercando rimedi attraverso il taglio degli stipendi e aiuti governativi. Il Napoli è tra i club che nella prossima stagione potrebbero vivere una nuova rifondazione, con la cessione di tanti campioni forse giunti al capolinea.

Calciomercato Napoli, Koulibaly e Fabian Ruiz i tesori del club

Le colonne odierne del Corriere dello Sport analizzano il futuro del club di De Laurentiis. Fino a gennaio, le cessioni degli azzurri avrebbero potuto portare 300 milioni nelle casse societarie ma dopo la pandemia, le cifre potrebbero non essere più le stesse. Tra i calciatori che potrebbero subire una maggior svalutazione ci sono Allan, Milik, Koulibaly e Fabian Ruiz. Acquistati per 85 milioni complessivi valgono quasi quattro volte tanto attualmente. L’idea del Napoli è una e una sola: non saranno svenduti. In realtà il club azzurro vorrebbe tenerli ma non sarà possibile per tutti. In una recente intervista a Sky Sport, Giuntoli ha dichiarato che per i campioni non si faranno sconti: sono in vendita, dunque, ma solo a cifre elevate.

Notizie Napoli, le situazioni dei calciatori in vendita

Da Koulibaly a Fabian Ruiz, passando per Allan e Milik: situazioni tanto diverse quanto simili. Rinnovi mancati e cessioni in vista, è questo il quadro generale del Napoli. Arkadiusz Milik non ha trovato ancora l’intesa per il rinnovo con il club azzurro e la prossima stagione si aprirà un bivio: cessione immediata o rischio parametro zero. Per Allan ci sono tantissimi dubbi. Lo scorso anno il PSG ci ha provato fino allo stremo senza riuscire ad arrivare al brasiliano. La prossima stagione potrebbe essere quelkla decisiva per l’addio. Più delicate le situazioni di Koulibaly e Fabian Ruiz. Per loro ci sono le sirene dei club più forti d’Europa. Il difensore senegalese potrebbe anche decidere di restare, mentre per lo spagnolo il Real Madrid si è fatto sotto in maniera molto sostanziosa, avviando già i contatti con il suo procuratore.