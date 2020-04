Calciomercato Napoli: Karsdorp per il dopo Hysaj?

Ultime Napoli, spunta Karsdorp dal Feyernoord via Roma. Come riportato da Voetballzone gli azzurri avrebbero messo nel mirino un altro terzino della Roma.

Dopo aver preso Mario Rui quando la sua avventura nella capitale sembrava esser stata disastrosa, Giuntoli vuole fare lo stesso con l’olandese. Il difensore, che non sta incantando nemmeno durante la sua avventura di ritorno in prestito in Olanda al Feyenoord, è seguito dagli azzurri.

Il club olandese, vista la crisi che imperversa, si interroga se riscattare il giocatore. Il suo futuro però potrebbe essere ancora in Italia.

Il difensore piace al Napoli, che sta cercando un terzino destro per rinforzare la propria linea difensiva. Tutto dipenderà dal riscatto del Feyenoord poi il Napoli potrà aprire una trattativa.

Ultime Napoli: serve un terzino destro?

Agli azzurri, nonostante la volontà di cercare un nuovo calciatore capace di prendere il posto di Ghoulam ormai ai margini del progetto azzurro, serve anche un terzino destro. Il motivo? Hysaj potrebbe andar via, Malcuit è alle prese con la rottura del crociato. Per questo ad oggi il Napoli potrebbe contare in rosa solo su Di Lorenzo sulla destra in vista del prossimo anno. Motivo per il quale il ds si sta muovendo per cercare un rincalzo.