Calciomercato Napoli, Firpo è l’obiettivo per la corsia mancina

Calciomercato Napoli, anche gli azzurri piombano su Junior Firpo

Calciomercato Napoli – Firpo | E’ pronto a far mercato Aurelio De Laurentiis. Con il calcio fermo, la dirigenza partenopea è già a lavoro per quel che sarà il Napoli 2.0 di Gennaro Gattuso. Il tecnico, subentrato a Carlo Ancelotti, è risalito in classifica e non vedrà l’ora di ritornare in campo, mettendo da parte l’emergenza Coronavirus. Nel frattempo è a stretto contatto con i propri dirigenti e, nel mirino, ci sarebbe finito il terzino mancino del Barcellona, Junior Firpo. Il calciatore, giovanissimo, ha fatto breccia nel cuore di Cristiano Giuntoli, pronto all’assalto verso lo spagnolo, accantonando le piste per la corsia laterale di sinistra e della stessa permanenza di Faouzi Ghoulam. L’algerino potrebbe dunque finire in uscita, con Mario Rui e, appunto, Junior Firpo per le due soluzioni nel ruolo di terzino sinistro.

Notizie Napoli, Firpo è un obiettivo: concorrenza italiana

Non solo Tsimikas tra gli obiettivi su cui il club azzurro è in corsa. Stando a quel che rivelano i colleghi di Calciomercato.it, il Napoli sarebbe piombato su Junior Firpo, difensore classe ’96 del Barcellona. Il club blaugrana avrebbe inserito nell’offerta per Lautaro Martinez proprio il giovane calciatore e dunque, Firpo, sembra essere in uscita. E’ per questo che il Napoli andrà dritto verso il calciatore, che ha già affrontato gli azzurri nell’andata degli ottavi di Champions League, al San Paolo. Il costo del calciatore tocca i circa 20 milioni di euro, cifra sulla quale il Napoli proverà a trattare, cercando di convincere la società di Bartomeu.