Calciomercato Milan, obiettivo Rakitic: il croato è ancora nella lista dei desideri del club rossonero

Calciomercato Milan – Rakitic | Era un obiettivo di Zvominir Boban, ma resta comunque in auge il nome di Ivan Rakitic, per il Milan. Nonostante l’addio del dirigente, in estate potrebbe arrivare il colpo per la società rossonera. Vuole ricostruire il proprio centrocampo la società di Elliot e magari, farlo proprio partendo dall’acquisto del talento blaugrana. Il calciatore potrebbe essere ai margini del Barcellona per la prossima stagione, con l’idea della Serie A che potrebbe rientrare tra i suoi programmi del futuro. La stella croata è stata a lungo corteggiata dal club italiano e l’affare potrebbe concretizzarsi per la prossima stagione.

News Milan, Rakitic conteso da Inter, Juventus e non solo: i rossoneri dovranno fare di tutto per aggiudicarselo

Stando a quanto rivelato dai colleghi spagnoli del Mundo Deportivo, il Milan sarebbe in forte pressing su Ivan Rakitic. Il centrocampista croato è ancora l’oggetto di desiderio del club rossonero, nonostante l’addio di quello che sarebbe stato il fautore dell’acquisto, Zvonimir Boban. Al margine di questa stagione, in attesa di scoprire quando potrà terminare in via ufficiale, Rakitic potrebbe lasciare il Barcellona. L’unico ostacolo è rappresentato dall’ingaggio, di ben 8 milioni all’anno. Il tetto ingaggi dei rossoneri è di circa 3 milioni all’anno, ma il club rossonero potrebbe sfruttare a proprio favore due fattori: uno riguarda la sua scadenza, al 30 giugno 2021 e l’altro riguarda proprio l’ingaggio, che in parte potrebbe essere pagato dallo stesso club blaugrana, attraverso un accordo pluriennale. E’ troppo chiuso dalla concorrenza e, la società catalana, potrebbe rinunciare proprio a lui, tra gli altri. Tra la forte concorrenza, ci sono sicuramente le altre italiane Inter e Juventus, mentre sempre dalla Spagna, ci sono Atletico Madrid e la sua ex, il Siviglia.