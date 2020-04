Calciomercato Milan: Ajer in difesa con altri due nomi

Calciomercato Milan: Ajer primo nome per il dopo Romagnoli

Ultime Milan: c’è Ajer per la difesa. Il mercato non si ferma. Come riportato da Tuttosport, i rossoneri sanno bene che perdere Alessio Romagnoli sarebbe un rischio grosso. Per questo la società studia come sostituire il centrale.

Ultime Milan: da Ajer a Kamara, i nomi in ballo

Il club di Milan da tempo segue Kristoffer Ajer, corazziere norvegese titolare inamovibile del Celtic a soli 21 anni. Ma occhio anche ad altri nomi come Evan N’Dicka, ventenne camerunese dell’Eintracht Francoforte, società con la quale il Milan ha ottimi rapporti dopo lo scambio Rebic-Andrè Silva. In Francia, invece, piace molto Boubacar Kamara, che a soli 20 anni è già alla seconda stagione da titolare nel Marsiglia. La qualificazione in Champions potrebbe essere un ostacolo per il Milan, che però sa che l’OL ha un grande bisogno di liquidità per affrontare il prossimo. Dinanzi a una buona offerta, potrebbe anche lasciare andar via il suo gioiellino.

A proposito di Romagnoli e del suo addio causa uno stipendio troppo pesante (di almeno 1 milioni fuori budget per i rossoneri), nelle ultime settimane ci sarebbe stato un contatto, per ora assolutamente interlocutorio tra la Lazio e Raiola, procuratore del giocatore.

Una pessima notizia per i rossoneri perchè non solo la Lazio è il club per il quale il centrale tifa fin da bambino, ma giocherà anche la Champions League durante la prossima stagione.