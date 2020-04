Calciomercato Lazio, Inzaghi verso il rinnovo | Se la Lazio sta lottando con Juventus e Inter per il primato in Serie A e per lo Scudetto, parte del merito va sicuramente a Simone Inzaghi. L’allenatore della Lazio si è dimostrato un uomo fondamentale nelle vittorie biancocelesti grazie al lavoro svolto nei 4 anni da tecnico della prima squadra. Tutti i calciatori, nelel varie interviste, ne hanno sempre lodato le doti e individuato come artefice numero uno della buona riuscita del club.

Calciomercato Lazio: pronto il rinnovo per Simone Inzaghi

Claudio Lotito, dunque, non vuole perderlo. Due Supercoppa Italia e una Coppa Italia arricchiscono il suo palmares con la Lazio, fatto anche da vittorie con il settore giovanile. Stando a quanto riferisce Radiosei, per il tecnico biancoceleste è pronto sul tavolo il rinnovo dell’attuale contratto, in scadenza nel 2021, con un ingaggio di tre milioni a stagione. L’incontro tra Lotito e Inzaghi sarebbe già stato fissato in agenda. La società proverà ad allungare l’accordo fino al 2025.

News Lazio, il PSG corteggia Inzaghi

L’anno prossimo, però, non sarà semplice trattenerlo. Ci sono sirene straniere che continuano a suonare imperterrite nelle orecchie del tecnico nativo di Piacenza. Il PSG e il Barcellona sono in prima linea per assicurarsi il tecnico laziale grazie ai suoi metodi innovativi e agli ottimi risultati ottenuti. Soprattutto il club parigino si starebbe muovendo con la dirigenza laziale. Non solo per Inzaghi. Nello stesso pacchetto vorrebbero far rientrare anche Sergej Milinkovic-Savic, uomo di fiducia dell’allenatore con cui ha espresso al meglio le sue caratteristiche.