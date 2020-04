Calciomercato Juventus, Umtiti: si tenta l’assalto, suggerisce CR7

Calciomercato Juventus, Umtiti è un obiettivo: i bianconeri tentano lo sgambetto all’Inter

Calciomercato Juventus – Umtiti | E’ tra gli obiettivi dell’Inter, come vi abbiamo raccontato nel corso dell’intera giornata. Il campione del Mondo potrebbe essere in uscita per la prossima stagione, con il Barcellona pronto a sacrificare Samuel Umtiti, per andare dritto verso i propri obiettivi. Occhio però, perché all’interesse verso il francese, da parte dell’Inter, si aggiunge quello della Juventus. Il club bianconero potrebbe vedere nel difensore del Barcellona, un perno importante per il proprio futuro. Se dovesse infatti concretizzarsi la cessione di Bonucci e con Chiellini che vede avanzare la propria età, potrebbe essere individuato in Umtiti il futuro del reparto difensivo.

Ultime Juventus, Cristiano Ronaldo suggerisce la sua dirigenza: “Prendi Umtiti”

Stando a quel che rivelano i colleghi spagnoli del ‘Don Balon’, il difensore francese del Barcellona, Samuel Umtiti, sarebbe molto stimato dall’ex rivale (ai tempi del Real Madrid), Cristiano Ronaldo. Il calciatore della Juventus vedrebbe in lui la soluzione giusta per la difesa, suggerendo proprio alla società piemontese, di puntare proprio su di lui. Come raccontano proprio i colleghi da spagnoli, da Barcellona verrebbe visto come un ‘tradimento’ al compagno Messi, quello di raggiungere Cristiano Ronaldo alla Juventus. Oltre a quest’ultima e all’Inter, ci sono anche i club di Premier League sul classe ’93. La forte concorrenza porterà dunque all’alta valutazione da parte del club catalano: ci vorranno circa 60 milioni di euro per prelevare il campione del Mondo 2018 da Barcellona.