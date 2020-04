Calciomercato Juventus, Kurzawa più lontano: concorrenza del Barcellona

Calciomercato Juventus: Kurzawa tratta anche con il Barcellona

Calcio Mercato Juventus Kurzawa | Il mercato di Serie A non si ferma mai, e in queste ultime settimane molte squadre ne stanno approfittando per portare avanti diverse operazioni. La Juventus come sempre si dimostra uno dei club più attivi, sia per quanto riguarda le entrate, che per quanto riguarda le uscite. I bianconeri starebbero già pensando a come rinforzarsi in vista della prossima stagione, ed in particolare in difesa, dove sulle fasce c’è stata più di qualche volta una situazione di emergenza dovuta agli infortuni.

Sarri lo sa benissimo, e Paratici si è mosso più volte cercando di trovare profili consoni allo stile del tecnico. Nel mirino ci sono finiti diversi elementi, e tra questi anche Kurzawa, attuale terzino sinistro del PSG. Il giocatore francese era stato accostato alla Juventus già a gennaio, ma alla fine è saltato completamente lo scambio con De Sciglio. Ora però difficilmente lo scenario potrà ripresentarsi, anche perchè Kurzawa è sondato anche dal Barcellona. I blaugrana ad oggi sembrano in vantaggio, così come riportato da goal.com.

Ultime Juventus: altra ipotesi per il ruolo di terzino?

Kurzawa difficilmente approderà alla Juventus, e intanto i bianconeri stanno già studiando un’altra strategia. C’è infatti un altro nome per il reparto, ovvero Luca Pellegrini, giocatore proprietà del club bianconero, e che sta facendo benissimo in prestito al Cagliari. Questa la situazione attuale.