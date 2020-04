Calciomercato Juventus, Higuain al River Plate? | Il futuro di Gonzalo Higuain alla Juventus non è certo. L’attaccante argentino è tornato la scorsa stagione grazie all’influenza di Sarri che ne ha sempre fatto un pallino nelle squadre in cui ha allenato, dal Napoli in poi. Attualmente si trova in Argentina per restare al fianco della madre malata. In futuro potrebbe decidere di avvicinarsi a casa anche dal punto di vista calcistico.

Calciomercato Juventus, Higuain al River: parla il padre

Già in queste settimane si sta parlando di un futuro immediato al River Plate, prima squadra dell’attaccante argentino della Juventus. Potrebbe decidere di chiudere la carriera lì dove l’ha iniziata ma nel frattempo deve capire quale sarà il suo futuro immediato. La Juve non è certa di continuare con lui e potrebbe cederlo in estate, soprattutto se dovesse arrivare un’altra punta del calibro di Mauro Icardi o Harry Kane.

Intanto il padre di Gonzalo Higuain, Jorge, ha rilasciato delle dichiarazioni a goal.com in cui ha negato ogni contatto immediato con il club argentino: “Per il momento non può tornare al River Plate, è impossibile. Gonzalo ha un contratto per quest’anno e il prossimo”.

Notizie Juve, mercato condizionato dal Coronavirus

Il calciomercato bianconero potrebbe essere condizionato dal Coronavirus. Le società stanno cercando di salvaguardare le casse e il prossimo mercato potrebbe essere svolto anche solo con scambi tra i cartellini dei calciatori. E’ quello che sta pensando, per esempio, il Manchester United che vorrebbe Matthijs De Ligt: in cambio sono pronti a mettere sul piatto il cartellino di Paul Pogba.