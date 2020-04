Calciomercato Juventus, De Ligt nel mirino del Manchester United: scambio con Pogba?

Calciomercato Juventus, pazza idea De Ligt-Pogba | Non sono passati inosservati i primi sette mesi di Matthijs De Ligt con la maglia della Juventus. L’infortunio occorso a Giorgio Chiellini ha permesso al giovanissimo difensore olandese di scendere nella mischia della Serie A immediatamente. Ha creato pian piano la sua esperienza, tra errori e cose positiv e già mezza Europa è tornata a mettere gli occhi su di lui. C’è il Manchester United pronto a fare follie per lui.

Calciomercato Juventus, De Ligt-Pogba: l’idea del Manchester United

La Juventus lo scorso anno è riuscita a strapparlo all’Ajax per un’offerta da capogiro: 75 milioni più 10 di bonus. Dopo la prima parte di stagione in Serie A, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, vale ancora lo stesso o forse ancor di più. Ma con l’emergenza Coronavirus in atto non è possibile avere molta liquidità a disposizione e quindi i club che hanno mostrato interesse iniziano a pensare ad idee di scambio. Tra queste il Manchester United. I Red Devils detengono il cartellino di Paul Pogba, pallino della dirigenza bianconera e altro membro della scuderia Mino Raiola, proprio come De Ligt. Lo scambio tra i due, però, non è alla pari per i bianconeri. Pogba fu acquistato per 105 milioni dallo United nel 2016, cifra che attualmente si è abbassata per il rendimento di Paul. Cifra, però, che la Juve chiede più o meno per De Ligt.

Notizie Juve, De Ligt piace anche al Real Madrid

In questa pazza idea di mercato, però, non ci sono solo Juventus e Manchester United. Anzi. Un altro colosso del mondo del calcio potrebbe pensare di fare piazza pulita. Il Real Madrid è interessato ad entrambi i giocatori. Per Pogba sarebbe già avviata una trattativa e il benestare del centrocampista francese che ritroverebbe il suo amico Zidane. Interesse anche per De Ligt: il Real Madrid vuole ringiovanire la rosa e affiancare un nuovo profilo, giovanissimo ma già di grande esperienza, alla coppia Sergio Ramos-Varane.