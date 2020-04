Calciomercato Juventus, Bentancur nel mirino del Barcellona

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Juventus: Bentancur, corte blaugrana

Calcio Mercato Juventus Bentancur | Il mercato europeo si infiamma sempre di più, e nelle ultime settimane la maggior parte delle big di ogni campionato, stanno cercando di portare avanti diverse operazioni in entrata. La sessione estiva sarà ricca di sorprese, e chissà che non riguardino proprio la nostra Serie A. La Juventus pensa a come rinforzarsi, ma allo stesso tempo si guarda le spalle da eventuali assalti “nemici”.

A centrocampo c’è un giocatore che ha attirato e sta tuttora attirando l’attenzione di tutti: Bentancur, uruguaiano talentuoso che è finito nel mirino da parte di tante squadre. Una di queste è il Barcellona, che non solo lo ha sondato parecchio tempo fa, ma pare che sia tornata all’assalto stando a quanto riportato da AS. I bianconeri reputano Bentancur un titolare, e di conseguenza non sarà facile strapparlo dalle mani di Sarri.

News Juventus: quanto costa Bentancur?

Bentancur stava disputando una buona stagione, e la corte del Barcellona non può rischiare di stravolgere i piani bianconeri. La Vecchia Signora considera il suo centrocampista come un patrimonio del club, e valuta il ragazzo intorno ai 70-80 milioni di euro. Una cifra molto alta, e che può contenere di parecchio anche le avance di squadre così potenti economicamente. Se da una parte però Bentancur è considerato praticamente quasi incedibile, un suo collega invece sembra sempre più diretto alla cessione. Ecco di chi stiamo parlando.