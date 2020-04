Achraf Hakimi è tra i migliori terzini in circolazione e non a caso è del Real Madrid, ma è seguito dai migliori top club, tra cui la Juve.

Calciomercato Juve: Hakimi ha un contratto con il Real fino al 2022

Hakimi, 21 anni, è attualmente il terzino destro del Borussia Dortmund, ma solo per qualche mese. Infatti, il marocchino è di proprietà della società madrilena, con il quale firmò un contratto di 5 anni fino al 2022. A fine stagione terminerà il prestito con i tedeschi e tornerà nella capitale spagnola dov’è cresciuto calcisticamente. La Juve vorrebbe acquistare Hakimi, e per farlo dovrà parlare con il Real questa estate e superare la concorrenza. Il procuratore del giocatore Camano ha rivelato alla rivista spagnola Marca che: “Il contratto con il Madrid è sempre lo stesso, quello che firmammo nel 2017 e che scadrà nel 2022“.

Camano, procuratore Hakimi: “Parleremo con il Real e il Dortmund dopo la pausa”

Nessun contatto ancora tra la dirigenza blanca e il terzino, che si ricongiungeranno appena sarà terminato questo periodo d’emergenza sanitaria. Proprio Camano fa sapere che: “Dopo il periodo di stop e quando sarà finita la crisi per il Coronavirus, ci siederemo con i dirigenti del Real Madrid e del Borussia Dortmund“. Dunque, per la Juve sono ancora aperte le speranze per arrivare ad Hakimi, sempre che il Real non voglia rinnovare il contratto al giovanissimo talento. Achraf, ha fornito ben 10 assist ai suoi compagni del Borussia in 25 partite di Bundesliga. La sua tecnica lo contraddistingue e la sua giovane età fa in modo che il prezzo del cartellino è molto alto: è valutato circa 60 milioni. I bianconeri attenderanno aggiornamenti.