Calciomercato Inter: Tolisso può arrivare, occhio a Castrovilli

Calciomercato Inter: Tolisso primo obiettivo

Ultime mercato Inter: Conte vuole un rinforzo a centrocampo, Tolisso è tra i primi obiettivi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, vicino a Brozovic è assai probabile l’arrivo di un pezzo forte, al netto dell’arrivo a gennaio di Eriksen. L’Inter segue con attenzione quel che accade a Firenze anche per Castrovilli, il centrocampista della Fiorentina fa impazzire Conte per tempi di inserimento e qualità di palleggio ma non sarà facile strapparlo a Commisso.

Paradossalmente, potrebbe essere più semplice arrivare ad un campione del mondo come ùCorentin Tolisso.

Il francese in estate avrà 26 anni ad agosto, il Bayern l’ha messo sul mercato per una valutazione di almeno 35 milioni. Tolisso era stato vicino a a Conte anche ai tempi del Chelsea.

Il calciatore vuole andare via ad ogni costo, proprio ieri il Bayern ha annunciato il rinnovo del tecnico Flick, che su Tolisso praticamente non conta.

Ultime Inter: occhio anche ad altri reparti

Intanto i nerazzurri preparano colpi anche in difesa dove potrebbe andar via Godin. Al suo posto lo svincolato Vertonghen (occhio al Napoli), ma stuzzica l’idea di portarsi in casa Kumbulla, che il Verona valuta 20 milioni. Su di lui ci sono anche altri club, ma l’Inter può contare su diverse contropartite. Conte vorrebbe tanti giovani da plasmare insieme a calciatori di esperienza arrivati nel finale di carriera.