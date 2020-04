Calciomercato Inter, Perisic può tornare: le parole di Rummenigge

Calciomercato Inter: Perisic, riscatto in dubbio con il Bayern

Calcio Mercato Inter Perisic | L’Inter continua le sue operazioni di mercato, e sia Ausilio che Marotta valutano sia gli affari in entrata che quelli in uscita. Oltre a concentrarsi sui possibili innesti per la prossima stagione, la dirigenza nerazzurra starebbe valutando in questi ultimi giorni le situazioni abbastanza spinose riguardanti Mauro Icardi e Ivan Perisic. Specialmente per il croato ci sono ancora parecchi dubbi, anche perchè il Bayern Monaco non sembra sicuro del riscatto. Sebbene l’ex Borussia abbia avuto un buon impatto ai bavaresi, l’emergenza Coronavirus ha un po stravolto tutti i piani. Rummenigge ha parlato chiaro:

“Il mercato sarà modificato per i giocatori con scadenza a giugno. Perisic? La stagione potrebbe andare oltre quella data, e a quel punto spetterebbe alla FIFA trovare una giusta soluzione per permettere ai giocatori di terminare la stagione comunque. Il tutto non dipenda da noi”

Queste le parole riportate da goal.com

News Inter: cedere Perisic per andare ad investire

Perisic è ancora in dubbio sul suo futuro, e sa bene che se non dovesse essere riscattato, non troverebbe di certo spazio nelle gerarchie di Conte. La cessione farebbe felici tutti, specie i nerazzurri, che avrebbero altri 20 milioni di euro da spendere sul mercato.