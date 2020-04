Inter news, Sensi torna a parlare

Coronavirus ultime Inter news Sensi | Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter (in prestito dal Sassuolo) e tornato a parlare della stagione in corso e dell’emergenza Coronavirus. Avvio di stagione straordinario per il calciatore che con gol, assist e prestazioni di altissimo livello è diventato il beniamino di tutti i tifosi nerazzurri, poi i continui infortuni e un periodo di appannamento. L’Inter ha avvertito molto la sua assenza e riflette anche riguardo il suo futuro. Il calciatore è arrivato la scorsa estate con la formula del prestito di 5 milioni diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. I tanti infortuni fanno riflettere l’Inter che potrebbe arrivare alla decisione con il Sassuolo di prolungare per ancora una stagione il suo prestito per poi prendere una decisione definitiva. Intanto, il calciatore torna a parlare.

Notizie Inter, le parole di Sensi

A La Repubblica il calciatore ha parlato della stagione con l’Inter, del rapporto con Conte e i compagni e di tanto altro. Queste alcune delle sue parole sull’emergenza Coronavirus:

“Il calcio è la mia vita, ma ora non riesco a pensarci. Riprendere a giocare credo che non sia la priorità, anche fra compagni di squadra in chat ne parliamo di continuo. Siamo cittadini come tutti gli altri, pensiamo a chi sta male e a chi muore. Ai medici e agli infermieri in prima linea.

Su Conte e l’infortunio:

“Ho un ottimo rapporto con il mister, è più scherzoso di come si possa pensare. E’ sempre molto diretto, questa è una cosa che apprezzo. Con alcuni di noi ha atteggiamenti anche paterni. Ora sono pronto a tornare dopo gli infortuni”.

Su Eriksen:

“L’arrivo di Eriksen non ha complicato il mio cammino in nerazzurro. Una grande squadra deve avere grandi giocatori in tutte le posizioni del campo. Christian ha giocato ad alti livelli, ci ha dato e ci darà una grande mano”.

Sul futuro:

“Da bambino non tifavo per nessuno perché guardavo campionati argentini e brasiliani per la tecnica che mostravano. Volevo giocare in porta, poi il mio idolo diventò Xavi e studiavo i suoi video. Ora penso solo all’Inter, il mio cuore è interista e sogno di vincere con questo club. Farò di tutto per giocare gli Europei nel 2021″.