Una vergognosa proposta da parte di due medici ha scatenato l’ira di alcuni calciatori, tra cui Eto’o e Drogba, i quali hanno portato alla luce uno dei problemi che affligge il mondo, anche in casi di emergenza: il razzismo.

Coronavirus, Drogba ed Eto’o contro la proposta di provare i vaccini in Africa

Una triste storia che si aggiunge ad un periodo nero dell’umanità, che non riesce a contrastare al meglio il Covid-19 e vede perdere donne e uomini ogni giorno. In un’emittente della tv francese due medici hanno proposto di sperimentare i vaccini contro il Coronavirus in Africa, e loro stesso hanno ricordato che non ci sono mascherine e rianimatori. Un continente visto come un laboratorio. E allora è scoppiata la polemica e l’ira di due tra i più grandi calciatori africani. Eto’o ha inveito contro i due medici sui social: “Figli di put..na siete solo merda, l’Africa non è un parco giochi“. Più pacato il commento di Drogba, che ha evidenziato come il mondo vede il continente nero: “E’ assurdo quello che dobbiamo continuare a sopportare. L’Africa non è un laboratorio di test, non ci prendete come cavie“.

Anche Demba Ba contro i medici francesi

Oltre ai due più celebri calciatori africani, si è aggiunto Demba Ba, attaccante ex Chelsea e ora dell’Istanbul Basaksehir. Sul suo profilo Twitter ha riportato: “Benvenuti in Occidente, dove i bianchi pensano di essere tanto superiori che il razzismo e la debolezza diventano in qualche modo banali. È ora di ribellarsi“. Il senegalese fa notare che la proposta scioccante di due esperti, è passata con disinvoltura, quasi con naturalezza.