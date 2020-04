Tweet on Twitter

Share on Facebook

Ultime AS Roma, Fonseca: “Grande città, sono orgoglioso di allenare qui”

Notizie AS Roma | Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha scritto un messaggio alla città lanciandolo sul proprio profilo personale su twitter:

“Cara Roma, sono orgoglioso di te. Sapevo che sarei venuto a lavorare in una grande squadra ed ho trovato anche una grande città. Vivere questo momento difficile insieme a voi è servito a comprendere anche la vostra grandezza e dignità con la quale i romani e gli italiani stanno affrontando tutto questo. E i gesti fatti dal mio club per supportare le persone più fragili e in difficoltà mi danno tanto orgoglio, è un onore fare parte di questo progetto”.

Questo il messaggi twitter del tecnico.

Cara Roma, sono orgoglioso di te. Sapevo che sarei venuto a lavorare in una grande squadra e in una grande città. Vivere questo momento difficile insieme a voi mi fa davvero capire la grandezza e dignità con la quale i romani e gli italiani stanno affrontando tutto questo. 1/2 pic.twitter.com/3TRPhKBx1v — Paulo Fonseca (@PFonsecaCoach) April 2, 2020

Ultime Roma: Fonseca è rimasto

L’allenatore portoghese ha deciso di restare in Italia in questo periodo di emergenza.